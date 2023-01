“Dat zou nu niet meer door de beugel kunnen”: Hugh Jackman getuigt over wangedrag op de set van ‘X-Men’-films

In een interview met de ‘Guardian’ heeft Jackman verteld over hoe hij vindt dat er doorheen de jaren positieve veranderingen zijn opgetreden in de filmindustrie. Zo getuigt de Australische acteur: “’X-Men’ was mijn eerste film in Amerika. Het was allemaal heel nieuw voor mij destijds en ik kwam in contact met allemaal verhalen over dingen die gebeurden op de set. Zaken die nu niet meer door de beugel zouden kunnen.” De ster vervolgt: “Ik denk dat er doorheen de jaren heel wat dingen op een positieve manier zijn veranderd. Er is veel minder tolerantie van respectloos, pestend en onderdrukkend gedrag dan vroeger. Mensen laten van zich horen en tolereren marginaliserend gedrag niet meer. En ik vind dat geweldig.”