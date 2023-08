Dansers ‘geschokt’ door Lizzo’s verklaring waarin ze alles ontkent: “Ontmoedigend en teleurstellend”

Lizzo ligt onder vuur, nadat drie voormalige danseressen een aanklacht tegen haar indienden voor seksueel wangedrag, het creëren van een vijandige werkomgeving en ‘fatshaming’. De zangeres doorbrak echter haar stilzwijgen op donderdag 3 augustus. “Normaal gezien reageer ik niet op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongeloofwaardig als ze klinken, en te waanzinnig om niet op te reageren", stond er onder meer te lezen in haar bericht op Instagram.

(Lees meer onder de Instagrampost)

Dansers reageren

De danseressen zijn echter niet gediend met haar publieke verklaring en reageerden aangeslagen in een interview met ‘CNN This Morning’. “Het lezen ervan heeft mijn teleurstelling alleen maar groter gemaakt, want de feiten zijn nu eenmaal de feiten”, aldus Crystal Williams. “Het was zo ontmoedigend, omdat ze erbij was. Zij was daar. En om dan zwart op wit alles wat wij zeggen in diskrediet te brengen, is frustrerend", vulde Arianna Davis aan. “Werd ik onder druk gezet om een naakte artiest aan te raken? Ja. Werd ik naar een vergadering gebracht waar ik persoonlijke dingen over mezelf moest delen, waaronder mijn gewicht? Ja. Werden we gedwongen om een extreem lange repetitie te ondergaan, wat leek op een nieuwe auditie voor de job die we al hadden? Ja. Had ik schrik om mijn baan te verliezen als ik die repetitie had verlaten, omdat ik dringend naar het toilet moest? Ja.”

‘Ontmoedigend en teleurstellend’

Ook in een gespek met ‘Channel 4' lieten de dansers van zich horen. “Onze ervaringen waren onze ervaringen en onze trauma’s waren onze trauma’s. Het voelt alsof alles volledig wordt genegeerd", aldus Crystal. “Het was ontmoedigend om te lezen en om te voelen dat je zo over het hoofd wordt gezien. Vooral aangezien ze staat voor waar zij staat, met betrekking tot de empowerment van vrouwen. Ook is ze pleitbezorger voor geestelijke gezondheid en body positivity. Ze bewijst nu nog meer dat ze dat niét is, want in haar verklaring werd niets erkend.”

“Ik vind het gewoon ontmoedigend en teleurstellend", vulde Noelle Rodriguez aan. “Het is schokkend om zo’n verklaring te lezen. In haar woorden en de manier waarop ze dit zegt, ontkracht het niet alleen onze ervaring - waarvan uitgerekend zij getuige was - maar ook die van andere vrouwen die eerder met haar hebben gewerkt.” Ze ging verder: “In haar verklaring zegt ze iets over ‘het beschermen van vrouwen’. Waar was datzelfde gevoel toen ik met haar ging praten, om dingen uit te praten en zei dat ik ontslag nam omdat ik me onveilig voel? Ik voel me niet gehoord en niet gerespecteerd.” Noelle verklaarde verder dat ze geen ‘slechterik’ van haar willen maken, maar haar alleen verantwoordelijk willen stellen. “We denken dat ze in staat is om de manier waarop ze dingen aanpakt, te veranderen.”

KIJK. Ex-danseressen Lizzo spreken zich uit over zangeres.

