Danny Masterson uit ‘That ’70s Show’ in januari weer voor de rechter

Showbizz Gedrogeerd, huis gekraakt en hond vermoord: het misbruik­schan­daal rond ‘That ’70s Show’-ac­teur Danny Masterson

19 juni ‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson (44), die in de sitcom in de huid kroop van Steven Hyde, is officieel aangeklaagd voor verkrachting. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Los Angeles woensdag bekendgemaakt. De 44-jarige acteur - die lid is van Scientology - zou zich begin jaren 2000 hebben vergrepen aan verschillende vrouwen en riskeert nu voor 45 jaar achter de tralies te verdwijnen. De beschuldigen zijn zeer ernstig: volgens de slachtoffers is er sprake van seksuele aanvallen, mensenhandel en zware intimidatie, al wordt dat volgens hen vakkundig onder de mat geveegd.