Danny de Munk (Ciske de Rat) wil dat vrouw die hem beschuldigt van verkrachting openlijk getuigt: “Ze weet wat ze gedaan heeft”

CelebritiesDanny de Munk (52) heeft de rechter verzocht of hij de persoon die hem beschuldigt van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend gedrag, in het openbaar mag horen. Dat heeft zijn advocaat Royce de Vries bevestigd aan RTL Boulevard .

Op 20 oktober wordt het verzoek behandeld in de rechtbank van Amsterdam. De rechter beoordeelt dan of het verhoor mag plaatsvinden. De Munk houdt vol dat er sprake is van een valse aangifte.

Een vrouw, die tussen 2007 en 2008 samenwerkte met Danny de Munk in de musical ‘Ciske de Rat’, deed in juni aangifte tegen hem wegens verkrachting. De Munk was op de hoogte van de identiteit van het slachtoffer nadat verslaggever John van den Heuvel per ongeluk een mail doorstuurde met haar gegevens. Wat die precies behelst, wordt niet naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat het om verkrachting gaat.

Wederzijdse instemming

Danny de Munk zei eerder dat er niets waar is van de beschuldigingen van verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. “Degene die aangifte heeft gedaan, weet, samen met mij, wat er is gebeurd en wat zíj heeft gedaan. Hoor goed wat ik zeg: wat zíj heeft gedaan vijftien jaar geleden. Met deze vrouw heb ik geen seks gehad”, zei hij eind juni.

“Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand verkracht”, aldus de volkszanger. De Munk gaf wel toe dat hij ooit eens met de vrouw had afgesproken in een toilet voor “een innige zoenpartij”, maar dat ze op een later afspraakje geprobeerd had om gesprekken op te nemen. Daarop zou hij haar weggestuurd hebben.

Atoombom

“Ik heb in mijn leven af en toe met m’n lul nagedacht in plaats van m’n hoofd”, vertelt De Munk, die voor het eerst op de beschuldigingen ingaat. “Als ik overspel heb gepleegd, was dat met wederzijdse instemming.” Het wederzijds goedvinden slaat volgens de zanger op vijftien jaar geleden, toen hij seks had met een ex-collega.

De Munk zei ook ‘kapot’ te zijn door de beschuldigingen en noemt het een ‘atoombom op zijn gezin’. “Eigenlijk ben je al veroordeeld”, vindt hij. “Mijn karakter is kapotgemaakt.” De zanger vertelde destijds ook dat hij wil ‘dat de onderste steen boven komt’.

LEES OOK: