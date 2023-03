Daniel Radcliffe (33) wordt voor de eerste keer vader

Celebrities Taylor Swift heeft last van statisch haar tijdens concert: “Dat komt ervan als je een opwindend optreden geeft”

Oeps! Taylor Swift (33) had tijdens een optreden in Glendale, Arizona (VS) last van statisch haar. Op videobeelden is te zien dat de Amerikaanse zangeres zich helemaal geeft tijdens het nummer ‘I Knew You Were Trouble’. Maar plots komt haar kapsel rechtop te staan. De fans van Swift vinden het moment alvast geweldig. “Zelfs haar haar kan niet stilzitten tijdens de show.”