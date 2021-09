Daniel Craig keert terug naar Broadway met hoofdrol in William Shakespeare-klassieker

Craig speelt in ‘Macbeth’ naast Ruth Negga, de ‘Passing’-actrice die haar debuut op Broadway maakt. Ook zij is bekend met het werk van Shakespeare, ze was eerder te zien in de productie Hamlet. Toneelstukken van de beroemde Britse schrijver William Shakespeare zijn Craig niet vreemd. Eerder speelde hij al in een opvoering van Othello. De laatste keer dat Craig op Broadway op de planken stond was in 2013, toen was hij te zien in Betrayal.