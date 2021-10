Daniel Craig ging uit in gaybars om vechtpartijen te vermijden

CELEBRITIES Madonna wees ooit rol in ‘The Matrix’ af: “Spijt van”

8 oktober Madonna (63) kreeg ooit een rol in de kaskraker ‘The Matrix’ aangeboden, maar wees het voorstel af. Dat vertelde The Queen of Pop in ‘The Tonight Show’ met Jimmy Fallon. “Kun je zoiets geloven? Ik kon mezelf wel iets aandoen”, vertelt de zangeres ironisch.