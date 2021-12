Dan toch: Tristan Thompson geeft toe dat hij maandenlang de lakens deelde met de vrouw die hem nu aanklaagt

In rechtbankdocumenten, die dateren van eerder deze maand, geeft Thompson toe dat hij Nichols in november 2020 ontmoet heeft bij iemand thuis. Naar eigen zeggen was hij destijds “erg op zijn hoede” en had hij “niet voorzien dat ze ooit een relatie zouden krijgen”. De ex van Khloé Kardashian maakt in de documenten ook nog duidelijk dat hij niet de vader is van Nichols’ kindje.

Snapchat

De NBA-ster benadrukte ook verschillende keren dat hun relatie “puur seksueel” was. “We hebben elkaar af en toe ontmoet tussen december 2020 en 13 maart 2021, maar we hadden geen langdurige of serieuze relatie.” De vrouw zou hem op haar beurt verteld hebben dat ze ook af en toe contact had met andere atleten en dat ze begreep dat hun romance puur fysiek was. “Er waren geen dates. We gingen niet op restaurant of naar de cinema. We gingen ook niet samen op reis”, voegde Thompson nog toe.

Volgens de basketbalspeler zouden ze alleen maar gecommuniceerd hebben via Snapchat. Nichols beweert dat er in één van zijn berichten staat dat hij van plan was om een punt te zetten achter zijn carrière en dat hij haar als gevolg onmogelijk kon ondersteunen. Volgens Nichols zou hij op een gegeven moment ook gevraagd hebben of ze al een abortus overwogen had. Uit de rechtbankdocumenten blijkt ook nog dat Thompson zijn ex Khloé Kardashian wel degelijk bedrogen heeft. Gedurende december 2020 en maart 2021 vormde hij namelijk nog een koppel met de realityster.

