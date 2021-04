Damon Albarn haalt op 53-jarige leeftijd eindelijk rijbewijs

Hij is al een eind in de vijftig, maar tot voor kort had Damon Albarn nooit echt reden gezien om zijn rijbewijs te halen. Maar het coronavirus zorgde toch voor een zekere noodzaak. Bronnen vertellen aan The Daily Mail dat de zanger het steeds moeilijker vond om te pendelen tussen zijn woning in Londen en zijn huis in Devon, op het platteland. “Damon genoot echt van zijn tijd in Devon tijdens de lockdown en zou er graag meer tijd doorbrengen", klink het. “Maar om daar te raken via het openbaar vervoer is een echte nachtmerrie, dus besloot hij om de sprong te wagen en eindelijk zelf te leren rijden."