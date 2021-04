Damian Lewis schrijft emotioneel eerbetoon aan overleden vrouw

De acteur pent zijn rouwproces neer in The Sunday Times. “Ik mis je nu al. In de laatste maanden van je leven heb je geprobeerd er zoveel mogelijk uit te halen. Je bent nu de grootste ster aan de hemel.”

“Zelfs toen ze nog leefde, was Helen een echte ster. Maar het mooiste dat ze ooit gedaan heeft, is doen alsof haar dood de normaalste zaak van de wereld was. Ze was niet bang en had ook geen zelfmedelijden. ‘Jullie moeten verder gaan met jullie leven. Je moet niet triest zijn want ik ben blij’, zei ze tegen ons. Ze was onze rots in branding”, gaat Damian verder.

“Jullie papa moet zoveel mogelijk vriendinnen mee naar huis brengen,” grapte de actrice nog enkele weken voor haar dood. “Ik zal proberen met niemand te zoenen op je begrafenis”, antwoordde de acteur daarop.

Helen was steeds heel optimistisch, vertelt Damian. “Zelfs in haar laatste dagen bleef ze haar verzorgers maar bedanken, zelfs toen ze al heel ver weg was.”

Volgens een goede vriendin van Helen, regisseur Carrie Cracknell, had de actrice haar vrienden doen zweren om niets te zeggen over haar ziekte. “Ze ging op een dappere, humoristische manier met haar ziekte om. Het was heel mooi om te zien,” aldus Carrie. “Het is dat we samen een show aan het plannen waren op Broadway, anders had ik nooit van haar ziekte geweten.”

In 2007 stapten Helen en Damian in het huwelijksbootje. Het koppel heeft twee kinderen. De actrice werd vooral bekend door haar rol van Narcissa Malfoy-Black in de ‘Harry Potter’-reeks. Later speelde ze mee als Polly Gray in ‘Peaky Blinders’.

Eerbetonen

Tom Felton, die Helen’s zoon speelt in de Harry Potter’-films , stond op Instagram stil bij het overlijden. “Ik heb het haar nooit gezegd, maar Helen is een van de personen die me geholpen heeft om te worden wie ik vandaag de dag ben. Ze was altijd snel van antwoord en zo grappig. Bedankt om er voor mij te zijn toen ik dat nodig had.”

Ook J.K. Rowling, bedenkster van de ‘Harry Potter’-wereld, deelde haar medeleven met de familie. “Ik ben er echt kapot van. Helen was zo een fantastische actrice en mooie vrouw. Ze is veel te vroeg gestorven. Zo een triest nieuws.”

“Ik weet nog dat ik Helen op mijn auditie zag en later zei dat ik dacht dat ik de beste actrice ooit had ontmoet. Nu weet ik het zeker. Ik kon mijn geluk niet op toen ik hoorde dat zij mijn vrouw zou spelen in de ‘Harry Potter’-films. Waar Helen het meest trots op was, was haar gezin. Ik stuur jullie veel liefde en steun in deze moeilijke tijden”, schrijft mede-acteur Jason Iscaacs.

Op de set van ‘Peaky Blinders’ werd Helen op een gepaste manier herdacht. “Je maakt voor altijd deel uit van onze ‘Peaky Blinders’-familie”, schreven de makers bij een foto op hun Instagam.

