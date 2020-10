Dame Julie Walters wil na gevecht tegen kanker nooit meer acteren: “Tenzij het ‘Mamma Mia' is”

In 2018 werd darmkanker vastgesteld bij Dame Julie Walters. Maar liefst achttien maanden lang vocht ze tegen de ziekte. De diagnose sloeg dan ook in als een bom. “Ik had nogal een vreemde reactie”, geeft de actrice toe. “Een deel van me dacht: ‘Oh god, ik heb kanker. Nu moet ik alles op alles zetten om dat te behandelen.’ Maar aan de andere kant dacht ik ook: ‘Ik hoef niet meer te werken. Ik kan effectief uit deze ratrace stappen...’ Wanneer je iets als kanker krijgt, dan moet er iets veranderen. Anders ga je het gewoon opnieuw krijgen.”

Walters is er dan ook van overtuigd dat haar job iets met haar ziekte te maken heeft. “De oncoloog zei tegen me: ‘Wat denk je dat de kanker heeft veroorzaakt?‘ En het eerste dat in me opkwam, was acteren”, zegt ze. “Het acteren heeft de kanker veroorzaakt, vanwege de manier waarop ik ermee omga: ik moet me volledig in een rol onderdompelen. Dat is erg stresserend. Bovendien word je constant beoordeeld. Het is een stresserende job en ik slaap niet wanneer ik aan het werk ben. Het is niet goed voor me." Na de operatie dacht de actrice dan ook: “Ik wil nooit meer werken. Tenzij het om een nieuwe ‘Mamma Mia’-film gaat." Walters speelde al in beide ‘Mamma Mia’-films mee. Daarin vertolkte ze Rosie, een van de beste vriendinnen van Donna - gespeeld door Meryl Streep.