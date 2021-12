Dakota Johnson onthult enkele details over haar relatie met Chris Martin: “We zijn al een hele tijd samen”

CelebritiesDakota Johnson (32) heeft zich in het verleden nog niet vaak uitgesproken over haar relatie met Chris Martin (44). In een recent interview gaf de Amerikaanse actrice nu toe dat ze ten volle genieten van hun leven buiten de schijnwerpers en dat ze het erg “gezellig” hebben samen.

“Ondertussen zijn we al een hele tijd samen”, klinkt het in Elle UK. “Soms gaan we wel samen op stap, maar we hebben het over het algemeen redelijk druk. We vinden het dus fijn om gezellig met ons tweetjes thuis te blijven.” De Amerikaanse actrice gaf wel toe dat ze niet vies zijn van een feestje, maar dat de meeste wel “plaatsvinden bij haar thuis”.

Dakota Johnson en Chris Martin, de zanger van Coldplay, zijn inderdaad al een hele tijd samen. De twee vormen al een koppel sinds 2017. Toen werden ze voor het eerst samen gezien tijdens een date in een sushirestaurant in Los Angeles. Na een relatie van drie jaar zijn Johnson en Martin gaan samenwonen. Samen woonden ze in Chris Martins huis in Malibu. De zanger heeft het huis wel onlangs verkocht om een andere villa in hetzelfde gebied te kopen.

Goede band

Martin was in het verleden nog getrouwd met Gwyneth Paltrow. Tot op vandaag is hij ook nog steeds zeer close met zijn ex-vrouw. Ook deze laatste heeft Dakota al ontmoet. “Het is duidelijk dat ze het allemaal goed met elkaar kunnen vinden”, aldus een bron aan het Amerikaanse magazine ‘People’. Gwyneth Paltrow zelf heeft zich in het verleden ook al eens uitgesproken over haar band met de actrice. In januari 2020 zei ze het volgende in een interview met Harper’s Bazaar: “Ik vind haar echt te gek”, klonk het toen enthousiast.

Of Dakota Johnson en Chris Martin in de toekomst van plan zijn om een volgende stap te nemen, is en blijft nog steeds een groot vraagteken. Eerder deden er al geruchten de ronde dat het paar verloofd was. Don Johnson, de vader van de actrice, wilde daar alvast niet verder op ingaan. Tijdens een gesprek met ‘Good Day New York’ reageerde Don dan ook het volgende: “Ik denk niet verder dan de komende zeven of acht seconden. Maar als zij gelukkig is, dan ben ik dat ook. Chris is ook gewoon een ontzettend lieve man.”

LEES OOK: