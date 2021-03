Dakota Johnson kreeg plots geen toelage meer van haar vader

Don Johnson, die in het verleden te zien was in ‘Knives Out’, heeft in totaal vijf kinderen onder wie Dakota (31), Jesse (38), Grace (21), Jasper (18) en Deacon (14). In een interview onthulde de man nu dat hij al zijn kinderen financieel steunt als ze dat wensen, maar dan moeten ze wel aan een belangrijke voorwaarde voldoen. “We hebben een regel in onze familie. Als je naar school gaat dan krijg je ook een toelage”, aldus Johnson in ‘Late Night with Seth Meyers’.

Andere plannen

Toen het tijd was voor Dakota om verder te sturen, maakte de actrice aan haar vader duidelijk dat ze andere plannen had. Toen hij haar vroeg of ze zin had om een aantal universiteiten te bezoeken, zei ze namelijk vlakaf dat ze niet van plan was om haar studies verder te zetten. Haar vader maakte haar vervolgens meteen duidelijk dat ze in dat geval niet langer op zijn financiële steun kon rekenen, maar dat leek zijn dochter niet te raken.”Maak je maar geen zorgen”, verzekerde de actrice haar vader.

Meer had Dakota destijds niet te zeggen over haar toekomstplannen, maar de actrice had duidelijk een plan b in gedachten. Don Johnson onthulde in hetzelfde interview dat ze drie weken na hun gesprek een rol te pakken had in de film ‘The Social Network’. “En de rest is (film)geschiedenis”, vertelde Johnson nog op een lacherige toon.

