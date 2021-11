Dakota Johnson is ‘cancel culture’ zat: “Johnny Depp en Armie Hammer zijn geweldig”

Dakota gelooft al die aantijgingen echter niet. “Ik heb hen gekend, en ik heb geen van beiden ooit op ongepast gedrag kunnen betrappen. Voor mij waren het fantastische collega’s, ik heb graag met hen samengewerkt en zou het zo opnieuw doen. Alleen gaat dat nu niet meer. Cancel culture is zo vervelend. Ik voel me triest omdat we er zulke geweldige artiesten aan verliezen. Maar ook omdat die mensen misschien net húlp nodig hadden, in plaats van een boycot. Hulp die we niet, of toch niet op tijd, hebben geboden.”

Overcorrectie

“Ik voel mee met iedereen die gekwetst is door deze mannen. Zo’n gedrag is niet oké. Maar ik geloof nog wel altijd dat mensen kunnen veranderen. Ik geloof dat we hen moeten helpen groeien en evolueren. Zodat zij op hun beurt ook anderen kunnen helpen. Om eerlijk te zijn denk ik dat we aan het overcorrigeren zijn. Iedereen is geschrokken van het Weinstein-schandaal; wat hij deed was vreselijk. Hij is er te lang mee kunnen wegkomen, waardoor we nu de neiging hebben om al te handelen bij het kleinste gerucht over wangedrag. Het klopt dat het verleden soms moet worden opgeruimd om vooruitgang te kunnen boeken: eruit met het oude, het nieuwe erin. Zeker in de filmindustrie is dat zo, want er is nog een lange weg te gaan op het gebied van welke films we maken, wie erin mag spelen en hoe diversiteit eruitziet. Maar cancel culture is écht deprimerend. Ik heb een hekel aan die term, en ik hoop dat we een andere oplossing kunnen vinden.”