Dakloze broer van Madonna overleden op 66-jarige leeftijd

“Mijn zwager, Anthony Gerard Ciccone, heeft gisteravond deze aarde verlaten. Ik ken hem sinds mijn vijftiende, in de lente van ons leven in Michigan zo veel jaren geleden”, schrijft Henry bij een foto van Ciccone. “Zoals broer Dave Henry (die deze foto nam) hier opmerkte, was Anthony een complex persoon. En God weet: we raakten verstrikt in momenten, zoals echte broers dat kunnen.”

Aan lagerwal

Terwijl zijn zus één van de rijkste sterren ter wereld is, leefde Anthony onder een brug in een stadje in Michigan, waar het in de winter tot min 30 kon worden. “Het kan mijn zus en mijn vader niet schelen of ik dood ben of leef”, zei hij eerder over zijn schrijnende situatie.