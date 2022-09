Dagboeken van overleden ‘Harry Potter’-acteur Alan Rickman onthullen zijn gedachten: “Ik denk nog steeds niet dat Daniel Radcliffe een acteur is”

CelebritiesToen Alan Rickman in 2016 op 69-jarige leeftijd overleed, liet hij zijn fascinerende gedachten na. De ‘Harry Potter’-acteur documenteerde jarenlang zijn leven in 27 dagboeken. Die werden gebundeld en kunnen nu aanschouwd worden door de hele wereld. Voornamelijk de rol van zijn leven, die van professor Sneep in ‘Harry Potter’, krijgt heel wat aandacht. “De uitspraak van Emma Watson is soms wat Albanees”, schreef hij onder andere.

Al sinds 1972, toen Rickman amper 26 jaar oud was, hield hij een kleine agenda op zak waarin hij al zijn afspraken, verjaardagen en adressen noteerde. Vanaf 1992 transformeerde die kleine planner in een uitgebreid verslag van zijn leven. Jarenlang schreef hij dagboeken vol met anekdotes uit zijn fascinerende leven. En het is vooral de periode waarin hij in de huid van professor Sneep kroop, die velen intrigeert.

Zo beschreef Alan hoe hij de boekenreeks van ‘Harry Potter’ verslond aan het zwembad vooraleer hij aan het acteren sloeg. Waarop een gesprek met de bedenkster J.K. Rowling volgde. “Praten met Rowling is als praten met iemand die de verhalen beleefde, en niet zomaar verzon”, pende hij neer. “Ze vertelt over het personage alsof de persoon echt bestaat.” En dan was het echt zo ver, Rickman portretteerde voor het eerst in zijn leven de opvallende professor. “Drie uur in de make-up gezeten voor een cameratest. De algemene sfeer is vriendelijk en wat chaotisch”, klonk het. Want ook zijn collega’s vielen in de smaak. “Terug naar Harry P. The Great Hall met Maggie Smith, Zoë Wanamaker, Ian Hart, Richard Harris, allemaal op hun manier lieve, grappige zielen.”

Volledig scherm Alan Rickman als professor Sneep in 'Harry Potter'. © AP

En zo geschiedde, het succes van de ‘Harry Potter’-reeks was ingezet. In 2002 zette de cast zich schrap voor het tweede deel. “Opnieuw mijn ‘Harry Potter’-kostuum gepast, een beetje verkleinen was nodig.” Waarbij ook de hoofdrolspeler Daniel Radcliffe niet ontkomt aan een vermelding. “Hij is zo geconcentreerd. Ik denk nog steeds niet dat hij een acteur is, maar hij zal ongetwijfeld regisseren of produceren. Want hij heeft zo’n goeie steun van zijn ouders.” Al was acteren met kinderen niet altijd de grootste pret voor Rickman. “Deze kinderen hebben regie nodig. Ze kennen hun grenzen niet en de uitspraak van Emma Watson is soms wat Albanees.”

