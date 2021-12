Dagboeken van Avicii onthullen zijn laatste gedachten

Bekijk: Avicii had al psychische problemen voor zijn grote doorbraak

Mosesson voerde voor het boek gesprekken met de ouders van de overleden artiest, met zijn familie, vrienden en collega’s over zijn leven en carrière. De passages van zijn revalidatie en ziekenhuisverblijven voor drugs- en alcoholmisbruik heeft Avicii zelf geschreven in zijn dagboeken.

De artiest schreef in zijn dagboek: “Ik had het moeilijk om te aanvaarden dat ik nooit meer zou drinken, hoewel alle dokters me sterk aanraadden om minstens een jaar te wachten voor ik zelfs maar een biertje zou drinken. Natuurlijk luisterde ik niet naar het merendeel van de artsen, ik luisterde naar de paar die zeiden dat het oké was als ik voorzichtig was. Ik was onwetend en naïef. Als je heel de wereld hebt omcirkeld om optredens te gevenen, raad eens waar je dan uitkomt?” schreef hij neer. “Je begint weer van voren af aan. Die dagen in het ziekenhuis waren de meest stressvrije dagen die ik me van de afgelopen jaren kan herinneren. Dat waren mijn echte vakanties, hoe deprimerend het ook mag klinken,” voegde hij eraan toe.

Avicii

Avicii spendeerde in 2015 enkele maanden in het Ibiza Calm rehab centrum na een interventie van zijn familie. Terwijl hij daar was, schreef hij over zijn pijn: “Het moest me heel logisch worden uitgelegd om echt te begrijpen wat de aard ervan was en hoe het me schaadde. Toekomstige Tim kan met pijn omgaan. Toekomstige Tim kan beter met pijn omgaan dan de huidige Tim, want er zijn al te veel huidige pijnen die dringender zijn.”

Daarna begon hij met mediteren. Over zijn pas ontdekte verlichting schreef hij in zijn dagboek: “Het voelt alsof ik in een nieuwe modus van zijn ben, die heel nieuw is en een beetje eng. Het voelde alsof de angsten de laatste dagen een ravage in me veroorzaakten, maar ik herinner me de tip om me te concentreren op mijn ademhaling.”

Slechts een dag voor zijn dood nam een kennis, die Avicii op zijn reis naar Oman had ontmoet, contact op met zijn vader omdat hij bezorgd was over de dj. De man legde uit dat de DJ niet at of sprak en dat hij zichzelf had verwond. Diezelfde man belde later Avicii’s vader om hem te informeren over de zelfmoord van zijn zoon.

Het laatste dat Avicii in zijn dagboek schreef was het volgende: “Het loskoppelen van de ziel is de laatste aanhechting, voordat het allemaal opnieuw kan beginnen.”

