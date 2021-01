Dader schrijft boek over overval op Kim Kardashian: “Ze belde 911. Niet zo’n strak plan in Parijs”

Kim Kardashian werd in oktober 2016 tijdens Paris Fashion Week in Parijs bruut overvallen toen ze alleen in haar hotelkamer zat. Ze werd onder schot gehouden en vastgebonden, en vreesde dat ze zou worden verkracht of gedood. De dieven namen uiteindelijk voor zo’n tien miljoen dollar (8,4 miljoen euro) aan juwelen mee. “Die tien minuten veranderden mijn hele leven”, vertelde Kim achteraf in een interview. “Net op het moment dat ik in slaap viel, hoorde ik mannen de trap oplopen. Ze wilden mijn ring en mijn juwelen, dus ik vocht niet terug. Ik gaf hen gewoon alles en ze bonden me vast. Ze plakten duct tape over mijn ogen en mond. Het was het engste dat ik in mijn hele leven heb meegemaakt. Gewoon denken dat je gaat sterven. Je bereidt je gewoon voor op het moment dat ze je gaan neerschieten en gaan vermoorden.” Uit verklaringen bleek achteraf dat de criminelen de realityster al twee jaar lang volgden.