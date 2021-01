Daarom wees James Marsden een rol in ‘Magic Mike’ af

Celebrities Vijf jaar geleden overleed David Bowie, alien op aarde: grote fan Iwein Segers selecteert 8 straffe fragmenten

10 januari Vandaag is het vijf jaar geleden dat David Bowie stierf. Met fan en Willy-radiostem Iwein Segers duiken we nog eens in het universum van de poplegende. “Bowie was de verpersoonlijking van de gentleman: beheerst, mooi voorkomend, zag er altijd heel goed uit. Naar verluidt stond hij ook als volgende op de lijst van Chapman, die John Lennon vermoordde.”