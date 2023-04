Daarom wees Harry Styles een rol in ‘The Little Mermaid’ af

De geruchten deden al langer de ronde, maar nu heeft ‘The Little Mermaid’-regisseur Rob Marshall zelf onthult dat hij heeft samengezeten met Harry Styles. De regisseur wilde dat de Brit de rol van prins Erik zou vertolken, de liefde van Ariel (gespeeld door Halle Bailey) in ‘The Little Mermaid’. Het idee kon destijds op veel bijval van fans rekenen. Styles heeft dan ook meermaals gesprekken gehad met de Marshall. “We hebben Harry een paar keer gezien. Hij was zeer lief. Echt een geweldige kerel”, vertelt hij aan ‘Entertainment Weekly’.

Maar zelfs na enkele gesprekken, kon de regisseur de popster niet overtuigen. Styles wees de rol in ‘The Little Mermaid’ af. Maar volgens Marshall had de ‘As It Was’-zanger daar een goede reden voor. “Veel jonge muzikale mensen, zoals Harry, proberen hun weg te vinden als acteur. Wanneer ze de sprong maken, willen ze niet als zanger worden gezien. Daarom wilde Harry niet in een musical spelen”, verklaart hij. “Harry was echt op zoek naar iets dat niet in het muzikale genre lag. Hij wilde volledig uit zijn comfortzone gaan.” Daarnaast heeft de Britse artiest ook een voorliefde voor films met een donker kantje. “Daar wilde hij graag in acteren”, legt de regisseur uit, die destijds een beetje teleurgesteld was. “Ik zou het heel leuk hebben gevonden moest hij de rol van Erik op zich had genomen. Maar uiteindelijk gebeurt alles met een reden. Ik ben blij met hoe de cast is uitgedraaid. We hebben twee jonge, nieuwe mensen in de film." De rol van prins Erik wordt uiteindelijk vertolkt door Jonah Hauer-King.