Daarom wees Amanda Seyfried een rol in ‘Guardians of the Galaxy' af

CelebritiesDe Marvel-films zijn stuk voor stuk kaskrakers, en acteurs stonden dan ook in de rij om een rolletje in de films te bemachtigen. Buiten Amanda Seyfried (35). Zij zegde een hoofdrol in ‘Guardians of the Galaxy' doelbewust af.

“Ik wilde geen deel uitmaken van de eerste Marvel-film die flopte", geeft Amanda Seyfried toe in The Hollywood Reporter’s Awards Chatter-podcast. Ze werd gevraagd om de rol van Gamora te spelen, die uiteindelijk naar Zoe Saldana ging. “Ik zei: ‘Wie wil er nu een film zien over een pratende boom en een wasbeer?' Maar ik was dus héél erg fout."

“Het scenario was geweldig", verzekert Seyfried. “Ik wilde gewoon niet ‘die persoon’ zijn. Want als je in zo’n belangrijke film meespeelt, en die flopt, dan zal Hollywood je niet vergeven. Ik heb het zien gebeuren, en dat is een erg grote schrik van me. Ik dacht: is het het wel waard?"

Eerder dit jaar gaf Seyfried nog een andere reden waarom ze nee zei: ze wilde niet groen gemaakt worden. “Ik denk er nog vaak aan", zei ze aan ComicBook.com. “Ik kijk niet echt naar Marvel-films, wat volgens mij de reden is dat ik dacht: ‘Oh, ik wil niet groen worden. Het is zoveel werk.’ Ik herinner me dat Jennifer Lawrence ooit praatte over hoe lang het duurde om haar blauw te krijgen", zegt ze. Daarmee verwijst ze naar de rol van Lawrence als Mystique in de ‘X-Men’-films. “En ik dacht: ‘Dat lijkt me echt de hel.' Want wanneer je slechts een paar uur op de set staan, moet je daarna alles weer eraf halen. Dat was echt de reden waarom ik nee zei."

