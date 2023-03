Daarom was Tom Cruise niet aanwezig op de Oscars: “Hij spendeerde de avond in een iglo”

CELEBRITIESZondagavond werden de Oscars voor de 95ste keer uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood. Kaskraker ‘Top Gun Maverick’ was genomineerd voor maar liefst zes prijzen, al was hoofdrolspeler Tom Cruise (60) nergens te bespeuren. De Amerikaanse acteur was de grote afwezige op de prestigieuze awards. Wat was de reden en waar was hij dan? “Hij spendeerde de avond in een iglo.”

Volgens een bron had de afwezigheid van Tom Cruise alles te maken met zijn ex-vrouw Nicole Kidman, van wie hij meer dan twintig jaar geleden scheidde. De Amerikaanse acteur wilde namelijk een ongemakkelijke confrontatie met Kidman vermijden. “Hij was er niet omdat zij aanwezig was. Hij had geen zin in een confrontatie”, verklaart de bron aan ‘Daily Mail’. Al beweren andere, dichte bronnen van Cruise dat zijn afwezigheid een andere reden had. Volgens hen was het simpelweg niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de Oscars. De Amerikaanse acteur was namelijk in Spitsbergen, 800 kilometer ten zuiden van de Noordpool, om te filmen voor het achtste deel van ‘Mission Impossible’.

“Hij wist dat de film een Oscar zou mislopen. Daarom besloot hij om verder te doen waar hij goed in is: acteren", verklaart de dichte bron van Cruise aan ‘The Sun’. De acteur kreeg echter wel de kans om met een privéjet naar Hollywood te vliegen om de Oscars dan toch bij te wonen. Maar dat wees hij zelf af. In plaats daarvan spendeerde hij de avond in een iglo, in het gezelschap van ‘Mission Impossible’-regisseur Christopher McQuarrie. “Hij weet hoe de Oscars eraan toe gaan. Hij acteert liever in geweldige films die miljoenen mensen willen zien, dan dat hij in het publiek zit te klappen en lachen voor de camera’s”, besluit de bron.

‘Top Gun: Maverick’ ging uiteindelijk met één Academy Award beeldje naar huis. De succesfilm ontving namelijk de prijs voor ‘Beste Geluid’. ‘Everything Everywhere All At Once' was de grote winnaar van de avond met zeven overwinningen.

