Daar is de ‘Queen of Halloween’: Heidi Klum trakteert volgers op eerste beelden van spectaculaire look

TV Heidi Klum schreeuwt het uit tijdens bloedstol­len­de truc in ‘America’s Got Talent’

Een nieuwe week, een nieuwe auditieronde van ‘America’s Got Talent: The Champions’, de talentenjacht waarin winnaars en opmerkelijke kandidaten uit vorige ‘Got Talent’-edities het tegen elkaar opnemen. En dat zal de jury geweten hebben, want na de act van illusionist Miki Dark moesten Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum en Simon Cowell meteen bekomen. De truc was dan ook zo spannend dat Heidi Klum het uitschreeuwde.

21 januari