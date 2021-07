Curator Britney Spears vraagt beveiliging: “Ik word met de dood bedreigd”

“Na de zitting op 23 juni, die illegaal werd uitgezonden voor een enorm publiek, is het aantal en de ernst van de dreigingen flink toegenomen”, laat Montgomery weten in rechtbankdocumenten die Fox News in handen heeft. “In veel van de berichten op social media en in de vorm van sms’jes, telefoontjes en e-mails wordt gedreigd met geweld en zelfs met de dood.”

Bodyguard

De curator wil dat de beveiliging in haar huis en op haar kantoor verhoogd wordt tot ze een bodyguard krijgt. De kosten daarvoor zouden op rekening moeten komen van Britney, waardoor Montgomery toestemming nodig heeft van de vader van de zangeres, Jamie Spears. Hij beheert ook de financiën van Britney. Montgomery houdt alleen toezicht op het persoonlijke leven van de zangeres.

Dinsdag liet Montgomery weten dat Britney haar heeft gevraagd aan te blijven als curator. In de rechtbankdocumenten over de beveiliging deelt zij daar bewijs van in de vorm van sms’jes van de zangeres.

Teleurgesteld

Eerder deze week raakte bekend dat manager Larry Rudolph z’n ontslag heeft ingediend. Als reden haalde de manager aan dat hij al meer dan twee jaar geen contact meer heeft met Britney Spears en dat ze duidelijk heeft laten verstaan dat ze eigenlijk op pensioen wil gaan. Ook advocaat Sam Ingham, die door de rechtbank werd aangesteld, heeft een verzoek ingediend om uit zijn functie gezet te worden. Volgens verschillende bronnen hebben de uitspraken van de zangeres van enkele weken geleden hem geen deugd gedaan. In haar emotionele getuigenis tijdens haar recente hoorzitting vertelde Spears namelijk dat ze teleurgesteld was in haar advocaat. Naar eigen zeggen was ze gedurende een lange periode niet op de hoogte van het feit dat ze zelf kon vragen om de bewindvoering van haar vader te beëindigen. In een latere fase vroeg de popzangeres regelmatig bovendienaan Ingham om de nodige stappen te ondernemen, maar dat heeft hij dat nooit gedaan.

Op 14 juli is er een nieuwe hoorzitting over de bewindvoering.

