Cruz Beckham heeft nieuwe liefde (nu wél tijd voor relatie)

Eerder dit jaar leek het voor Cruz Beckham in de liefde nog de verkeerde kant op te gaan toen hij na 17 maanden uit elkaar ging met zijn vriendin Bliss Chapman. Bliss is de dochter van voormalig model Rosemary Ferguson, een vriendin van zijn moeder Victoria Beckham. Hij meldde toen dat hij zich voornamelijk wou focussen op zijn muziekcarrière en daarom geen tijd meer had voor een relatie.

Maar nu lijkt het roer omgedraaid te zijn bij de jongste Beckhamzoon. Cruz heeft namelijk opnieuw de liefde gevonden. Ditmaal bij Tana Holding die hij begin dit jaar ontmoette. Het is nog niet bekend hoelang de twee al een koppel vormen maar een bron vertelde aan The Sun: “Ze vormen een heel mooi koppel samen. Tana is nuchter en heel leuk. Ze is ook niet onder de indruk van Cruz’ roem of zijn afkomst. Het is nog vroeg maar Cruz lijkt verliefd op haar”. Bovendien zou Tana er ook geen behoefte aan hebben om in de belangstelling te staan. In tegendeel want het meisje zou het liefst van al zo onopvallend mogelijk blijven.