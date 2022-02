‘Crossroads’-regisseur over Britney Spears: “Ze hebben me opzettelijk op afstand gehouden”

CelebritiesTwintig jaar geleden zag de film ‘Crossroads’ het licht. De prent, met in de hoofdrol Britney Spears (40), kreeg bakken kritiek van filmkenners, maar bij het grote publiek viel de romantische komedie wél in de smaak. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de iconische film vertelt Tamra Davis, regisseur van de prent, over haar ervaringen met de Amerikaanse zangeres. “Ik ben blij dat ze eindelijk haar leven eindelijk weer in eigen handen heeft.”

Tamra Davis vertelde in een interview met het Amerikaanse magazine ‘Variety’ dat ze al jaren geen contact meer heeft met de zangeres. Toen ze in het verleden probeerde om Britney Spears te contacteren, werd haar aanvraag ook steevast afgewezen door het team van de popster. “Er was geen enkele manier voor mij om haar te bereiken. Nu pas weet ik dat ze mij opzettelijk op een afstand gehouden hebben.” Hoewel de ‘Crossroads’-regisseur de zangeres al jaren niet meer gezien heeft, weet ze nog perfect hoe hun eerste ontmoeting verlopen is. “Ze was gewoonweg hilarisch. Ik vond haar werkelijk fantastisch”, klinkt het enthousiast in het interview.

Valse naam

In het interview heeft Tamra Davis het ook over hoe de opnames van de iconische film verlopen zijn. Volgens de regisseur kwamen er vaak honderden mensen langs in de hoop om zo een glimp van hun idool op te vangen. “Britney gebruikte vaak een valse naam. We verhuisden ook regelmatig van de ene plek naar de andere zodat mensen ons niet konden vinden.” Dat ‘Crossroads’ een zogenaamde ‘low-budget film’ was, vond Spears, die destijds al wereldberoemd was, volgens de regisseur geen enkel probleem. “Ze was dol op de film.” Daarnaast was de Amerikaanse zangeres ook betrokken bij elk aspect van de film. “Er gebeurde niets zonder haar akkoord.”

Britney Spears was gedurende de opnames van de film al samen met Justin Timberlake, met wie ze van 1999 tot 2002 een relatie had. Volgens Davis kwam de zanger Britney ook regelmatig bezoeken. “Ze waren ontzettend schattig samen en hij steunde haar volledig. Ook als koppel waren ze geweldig samen. Ik was er zeker van dat ze voor altijd zouden samen blijven.” De ‘Crossroads’-regisseur vindt het ook ontzettend jammer dat het contact met Britney verwaterd is. “Ik wist wat deze film voor haar betekende. Het was één van haar favoriete ervaringen uit haar hele carrière.”

Controle

Dat Britney Spears dertien jaar lang niet verantwoordelijk was voor haar eigen doen en laten, raakt Davis heel erg. Tijdens de curatele kreeg ze regelmatig interviewaanvragen van de media. Uiteindelijk heeft Tamra zelden met de pers gesproken. Al weet ze naar eigen zeggen wel wat ze gezegd zou hebben. “Ik zou hen verteld hebben dat dit niet de Britney was die ik kende. De Britney die ik kende, liet zich niet controleren. Ze had zelf de controle over alles en was een echte zakenvrouw. Mijn hart breekt als ik denk aan wat er met haar gebeurd is.”

Tamra Davis is dan ook erg blij dat Britney Spears na dertien jaar weer een vrije vrouw is. “Ik ben blij dat ze haar vrijheid eindelijk terug heeft. Maar ik vind het zo erg dat ze dit heeft moeten meemaken. Het was bijna een horrorfilm. Het breekt mijn hart, maar ze komt hier wel weer door. Ik wou gewoon dat we haar beter en sneller hadden kunnen helpen. Ik hoop ook oprecht dat niemand anders dit ooit nog moet meemaken.”

