Crooner Tony Bennett op 96-jarige leeftijd overleden

Tony Bennett was maar liefst zeven decennia lang actief in de muziekwereld. De Amerikaan was vooral bekend voor het nummer ‘I Left My Heart in San Francisco’, maar ook z'n samenwerkingen met hedendaagse artiesten brachten hem succes. Zo bracht hij in 2014 met zangeres Lady Gaga het album ‘Cheek to Cheek’ uit. Dat behaalde de eerste plek in de Amerikaanse hitlijsten en zorgde ervoor dat Bennett de oudste nog levende artiest werd die dat plekje kon behalen. Ook met Frank Sinatra, Amy Winehouse, Queen Latifah, Paul McCartney en Elton John werkte hij samen.

Bennett heeft tijdens z'n carrière talloze prijzen gewonnen, waaronder 18 Grammy Awards. Wereldwijd verkocht hij meer dan 50 miljoen albums. Toch was hij niet enkel een zanger. Bennett schilderde ook, onder z'n echte naam Anthony Dominick Benedetto. Enkele van z'n schilderijen worden tentoongesteld in het Smithsonian Institution. In 2001 richtte hij de ‘Frank Sinatra School of the Arts’ op in Queens, New York.

In 2020 kondigde Bennett aan dat hij vier jaar eerder de diagnose Alzheimer had gekregen. “Het leven is een geschenk, zélfs met Alzheimer", klonk het toen op Twitter. In 2021 kondigde z'n zoon Danny aan dat Tony zou stoppen met zingen. Hij werd thuis verzorgd door zijn vrouw Susan en zijn oudste zoon Danny, uit zijn eerste huwelijk. Hij bleef wel twee keer per week zingen met zijn vaste pianist Lee Musiker. Geen wonder. Vlak na z'n 90ste verjaardag had hij al laten vallen: “Ik had 16 jaar geleden op pensioen kunnen gaan, maar ik houd te veel van wat ik doe.”

Volledig scherm Lady Gaga en Tony Bennett woonden in 2015 samen de Grammy Awards bij. © EPA

