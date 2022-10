Critici hekelen ‘foute’ lingerieshoot van Heidi Klum (49) met 18-jarige dochter: “Ze raakt beschadigd”

CelebritiesHeidi Klum (49) en haar 18-jarige dochter Leni beheersen al dagen de media nadat ze samen in lingerie poseerden voor een reclamecampagne. De foto’s en video’s kregen in korte tijd honderdduizenden likes van enthousiaste fans, maar gaan volgens prominente critici een grens over.

Het vieren van vrouwen - en dan vooral de band tussen moeders en dochters, daar draait de campagne van het Italiaanse modemerk Intimissimi volgens Heidi om. De Duitse, al decennialang wereldberoemd als model, deelde maandag een reeks foto’s en video’s met haar bijna 10 miljoen volgers op Instagram. Dochter Leni, goed voor 1,6 miljoen fans, deed hetzelfde. Samen met de posts van het merk verzamelden de foto’s zo’n 500.000 likes.

Twee kampen

Het is prachtig om moeder en dochter zo samen te zien, reageren tientallen mensen onder de posts. De foto’s zijn prachtig, sexy en smaakvol tegelijk, klinkt het. Leni, die in navolging van haar moeder al een tijdje aan de weg timmert als model, krijgt complimenten voor haar poseertalent. Maar een ander sentiment overheerst.



Leni is krap vijf maanden 18 jaar en Heidi had het nooit goed moeten vinden dat ze voor het oog van de wereld in lingerie poseert, merken veel mensen op. Je jonge dochter op deze wijze ‘inzetten’ zou dubieus zijn. Bovendien is het ongemakkelijk en volgens sommigen ronduit fout als een moeder en dochter samen schaars gekleed voor de camera staan. De reclame is ‘raar’, ‘pijnlijk’ en ‘incestueus’, stellen velen.

Die kritiek zegt meer over de critici dan over de modellen, werpen anderen tegen. Er is in de kern niets seksueels aan een fotoshoot in je ondergoed en de link met een incestueuze sfeer leggen mensen in hun hoofd zelf. Maar het blijft niet bij kritiek op sociale media: Britse kranten pakken groot uit met veroordelende columns over de shoot.



De foto’s zijn niet onschuldig, betoogt model en mediapersoonlijkheid Ulrika Jonsson (55) in ‘The Sun’. Heidi Klum gebruikt haar dochter als ‘decorstuk’ voor eigen gewin, qua geld en imago. Ze loopt met haar te koop om te laten zien wat voor moois ze heeft ‘gemaakt’, aldus Jonsson. Leni is zo geen zelfstandig persoon, maar een product.

De weg kwijt

Ze ontwaart een trend: realityster Kylie Jenner zou hetzelfde doen met dochter Stormi, die slechts 4 jaar is. “Zo proberen te matchen met je dochter maakt me ontzettend ongemakkelijk”, stelt ze. “Het is alsof je je kind op jezelf wilt laten lijken of, erger nog, jezelf op een kind. Bovendien: je dochter is je dochter, niet een vriendinnetje van je.”



De bekende opiniemaker Maureen Callahan ziet de shoot als het bewijs dat de modewereld de weg kwijt is. Elk weldenkend mens vindt dit ongemakkelijk, schrijft ze in ‘Daily Mail’. Ook zij denkt dat de campagne is bedoeld om Heidi succes te bezorgen en vreest voor de gevolgen voor Leni, die nog studeert. “Zou ze het erg vinden dat haar dochter in dat proces wellicht beschadigd raakt? Welk kind wil terug naar de studiebanken na incestueus poseren met haar moeder?”

Heidi en Leni hebben niet op de kritiek gereageerd; Heidi benadrukte nog wel wat een ‘speciale dag’ de twee hadden gehad voor de camera. Het is overigens niet de eerste keer dat bekende familieleden in opspraak raken vanwege vermeende ‘foute’ shoots. Zo kregen zussen Gigi en Bella Hadid kritiek op een naaktshoot die ze samen deden en Kim Kardashian verwijderde een foto van zichzelf met halfzus Kylie Jenner onder de douche.

