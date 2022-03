Crewleden getuigen over de laatste avond van Bob Saget: “Het leek of hij zichzelf moest oppeppen”

CelebritiesEr zijn nieuwe details opgedoken over de laatste uren van Bob Saget. Rosalie Cocci, een medewerkster van Ponte Vedra Concert Hall, had tijdens zijn laatste stand-up comedy set een gesprek van Saget met een andere medewerker opgevangen. Cocci had zelf ook nog met hem gepraat. Enkele uren later werd de acteur dood aangetroffen in zijn hotelkamer.

Cocci vertelde in een interview met People dat de 65-jarige komiek klaagde dat hij zich niet goed voelde in de uren voordat hij stierf. Hij beweerde dat hij leed aan “langdurige COVID-effecten en ernstige gehoorproblemen.”

“Ik heb hem horen zeggen: ‘Ik voel me niet goed, maar ik ben klaar om de show te doen. Dit is waar ik het voor doe.’ Het leek wel of hij zichzelf moest oppeppen”, zei Cocci over Saget. Saget testte een paar weken voor zijn dood positief op corona en testte ook positief op het moment van zijn autopsie.

Gehoor uitgevallen

“Hij zei zelf dat het zijn lichaam veel tijd kostte om over COVID heen te komen”, deelde ze mee. “Hij zei dat zijn gehoor was uitgevallen en dat was die nacht van zijn optreden ook het geval. Hij vroeg de geluidsmannen om alles harder te zetten. Hij zei dat hij de avond ervoor ziek was geweest en keelpijn had”, vertelde Cocci en voegde eraan toe dat “de soundcheck van meneer Saget een tijdje duurde.”

Cocci vertelde nog dat, ondanks wat Saget haar vertelde over zijn gezondheid, de komiek over het algemeen “in orde leek” en dat ze het nieuws van zijn dood dan ook onverwacht vond: “Hij zweette niet en hij leek echt in orde. Hij kwam heel energiek op en in die tijd dat ik hem bezig zag op het podium was hij het publiek aan het vermaken.”

Saget werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer op 9 januari. Zijn dood was het gevolg van een hoofdletsel en werd beschouwd als een ongeluk. Er zouden geen sporen van drugs teruggevonden zijn in zijn lichaam.

