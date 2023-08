Crewleden getraumatiseerd na dood van cameravrouw ‘Rust’: acteur Alec Baldwin wil aanklacht tegen hem laten verwerpen

Halyina Hutchins stierf nadat Baldwin tijdens het repeteren een revolver op haar afvuurde waarvan hij dacht dat deze ongeladen was. Naast acteur is Alec Baldwin ook producent van de film. Ook in die functie werd hem in deze nalatigheid verweten. Volgens de aanklagers waren er talloze veiligheidsprotocollen over het hoofd gezien door de opnameleiding. Die nalatigheid zou uiteindelijk tot de dood van cameravrouw Hutchins hebben geleid.

De aanklacht proberen de advocaten van Baldwin nu te verwerpen. Om zeker te zijn van hun zaak, hebben zij ook een motie ingediend om de hele zaak op te schorten, tot het strafproces van ‘Rust’ is afgerond. Dit kan echter nog even duren, want de zaak tegen wapensmid Hannah Gutierrez-Reed is naar verluidt uitgesteld tot 2024. In eerste instantie zou deze zaak, waarin zij beschuldigd wordt van onvrijwillige doodslag en geknoei met bewijsmateriaal, op 6 december 2023 voor een rechtbankjury behandeld worden.

Nieuwe aanklacht

Het is daarnaast nog onduidelijk of er naar aanleiding van het nieuwe rapport, ook een nieuwe aanklacht tegen Baldwin wordt voorbereid. In april werd bekend dat Baldwin niet vervolgd zou worden. Maar in juni lieten de aanklagers weten dat er nieuwe aanklachten ingediend zouden worden als uit tests zou blijken dat de revolver niet defect was, in tegenstelling tot wat Baldwin altijd beweerde.

KIJK. Baldwin aangeklaagd voor schietincident op filmset ‘Rust’

LEES OOK: