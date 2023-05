“Craig zal altijd mijn baby zijn”: hoe Tina Turner pijnlijk verlies van twee zonen moest verwerken

Na haar huwelijk met haar derde echtgenoot Erwin Bach en later haar verhuis naar Zwitserland had Tina Turner steeds minder contact met haar kinderen, behalve met haar eerste zoon Craig, die ze op haar achttiende kreeg uit haar relatie met saxofonist Raymond Hill. Toen Craig in juli 2018 stierf door zelfmoord, kwam dat heel hard aan. “Op donderdag 19 juli 2018 nam ik voor het laatst afscheid van mijn zoon, Craig Raymond Turner, toen ik samenkwam met familie en vrienden om zijn as voor de kust van Californië te verstrooien”, schreef ze op Twitter. “Hij was negenenvijftig toen hij zo tragisch stierf, maar hij zal altijd mijn baby zijn.”

In 2005 vertelde Tina aan ‘O, The Oprah Magazine’ dat Craig een zeer emotionele jongen was die heel erg leed onder het gewelddadige huwelijk van zijn ouders. “Hij keek altijd verdrietig, met het hoofd neergebogen”. Craig diende bij de marine en werd later vastgoedmakelaar. Wat hem tot die wanhoopsdaad dreef weet zelfs zijn moeder niet. “Ik weet nog steeds niet wat hem tot het uiterste bracht”, vertelde de zangeres aan BBC News in oktober 2018. Craig, die in Los Angeles woonde, had recent een nieuwe baan in vastgoed en was van plan zijn nieuwe vriendin aan zijn moeder voor te stellen. “Hij had tegen me gezegd dat hij nog nooit een vrouw had ontmoet waar hij zo over dacht”, zei Tina.

Volledig scherm Tina Turner met haar zoon Craig die later zelfmoord pleegde. © Facebook

Eenzaamheid

Later vertelde ze Gayle King dat ze geloofde dat eenzaamheid een rol speelde bij de dood van haar zoon. “Ik denk dat Craig eenzaam was”, vertelt de zangeres. “Ik denk dat dat hem meer geraakt heeft dan wat dan ook.” Tina dacht ook na over haar laatste gesprekken met haar zoon op Oprah’s Super Soul. “Allereerst geloofde ik het niet, omdat hij in de laatste gesprekken met mij zei: ‘Moeder, ik ben zo blij, ik ben nu echt gelukkig’. Maar in ons allerlaatste gesprek zei hij: ‘Hallo moeder, ik wil gewoon je stem horen en die lach.’ Opvallend, omdat hij dat nooit eerder had gezegd. Ik denk dat dat zijn afscheid van mij was.” Na zijn dood probeerde Tina zich te concentreren op de goede kanten van Craigs leven. “Overal in het huis staan nu foto’s van hem, lachend. Ik voel dat hij zich nu op een goede plek bevindt. Dat denk ik echt.”

Volledig scherm Tina Turner op het podium met zoon Ronnie die aan kanker stierf. © REPORTERS / abaca

Darmkanker

Op 8 december 2022 kreeg het moederhart van Tina Turner het alweer zwaar te verduren. Ronnie, haar enige zoon met echtgenoot Ike Sr. stierf op 62-jarige leeftijd aan darmkanker. Een dag later deelde Tina op Instagram een eerbetoon aan haar jongste zoon. “Ronnie, je hebt de wereld veel te vroeg verlaten”, schreef ze. “In verdriet sluit ik mijn ogen en denk aan jou. Mijn geliefde zoon.” De zangeres vertelde in 1989 aan ‘TV Week’ dat haar jongste zoon als jonge man volop kansen kreeg. “Hij ging naar privéscholen en kreeg zakgeld en kleding en alles wat je een kind kunt geven”, zei ze. “Maar Ronnie was vastbesloten om zelfdestructief te zijn. Je moet de grens trekken. Ik hou hem in de gaten.”

Als jongvolwassene liep Ronnie naar verluidt tegen juridische problemen aan. “Californië was niet goed voor hem, hij werd erg beïnvloed door drugs en wilde daarom niet terug”, vertelde Tina in 1986 aan ‘Rolling Stone’. In 1997 vertelde Tina aan Larry King dat het veel beter ging met haar kinderen. Ronnie trad in de muzikale voetsporen van zijn ouders en speelde bas bij ‘Manufactured Funk’. Hij had ook een cameo in de biopic ‘What’s Love Got to Do with It’ uit 1993 van zijn ouders. Ronnie liet zelf twee kinderen na.

Volledig scherm Tina Turner met haar eerste echtgenoot Ike Sr., zonen Ronnie en Craig en adoptiezonen Michael en Ike Jr. © Getty Images

