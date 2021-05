Courtney Love woedend over Pamela Anderson-serie: “Ze loopt opnieuw een trauma op”

“Ik vind dit zo weerzinwekkend”, schrijft Love zondag op Facebook bij een artikel over de serie, met naast James ook acteur Sebastian Stan als Tommy Lee. In het stuk wordt beschreven hoe de show onder meer in zal gaan op de sekstape van Anderson en Lee, die in 1995 werd gestolen en uitgebracht. “Dat heeft Pamela’s leven verwoest”, stelt Love over de opnames. In de post herinnert ze zich hoe walgelijk het was dat destijds zoveel mannen met wie ze werkte in de muziekindustrie de tape keken en er leedvermaak over hadden.