Courteney Cox onthult dat ze geheime rommelige kamer heeft, net als haar ‘Friends’-personage Monica

Celebrities 'Lucifer'-ster Tom Ellis komt eind september naar Brussel

The Devil himself komt naar ons Belgenlandje. Niemand minder dan ‘Lucifer’-hoofdacteur Tom Ellis (44) tekent namelijk present voor de tweede editie van het popcultuurfestival Heroes Comic Con in Brussel. Deze vindt plaats op 22, 23 en 24 september in Brussels Expo.