Courteney Cox geeft toe: “Ik heb het verprutst door te veel fillers te laten inspuiten”

Eind vorige maand werd Courteney Cox geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. Bij de onthulling waren ook Jennifer Aniston (54) en Lisa Kudrow (59) aanwezig én haar 18-jarige dochter Coco Arquette. Toen al viel op dat Courteney er opvallend ‘naturel’ uitzag. Blijkbaar heeft ze een deel van de fillers in haar gezicht laten verwijderen.

Dat geeft ze nu ook toe in de podcast van ‘Gloss Angeles’, waarin ze terugblikt op haar strijd om er eeuwig jong uit te zien. Ze erkent dat ze overdreven heeft met schoonheidsingrepen. “Ik keek in de spiegel en dacht: dat ziet er goed uit, maar ik zag niet hoe anderen mij zagen”, vertelt ze. Ook in eerdere interviews gaf Cox al toe dat ze niet gelukkig was met de ingrepen die ze had laten doen. “Ik wilde er zo graag jong blijven uitzien, maar ik maakte het alleen maar erger”. Haar strijd tegen de rimpels noemt Cox nu haar grootste fout. “Het was zo’n tijdsverlies. Gelukkig waren de ingrepen niet onomkeerbaar en heb ik een aantal fillers opnieuw laten verwijderen”, zegt ze.