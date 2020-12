Courteney Cox eindelijk herenigd met geliefde Johnny McDaid

Wanneer de video werd opgenomen, is niet helemaal duidelijk, maar het is in ieder geval de eerste keer dat het koppel opnieuw samen te zien is. In oktober getuigde de ‘Friends’-actrice dat ze haar vriend al maanden niet had gezien, omdat hij zich in Europa bevond. “Laten we zeggen dat het al 150 dagen geleden is", zei ze. “Zolang heb ik John al niet gezien. Hij vertrok de dag nadat het hele land dicht ging - of toch Californië." In mei voegde Courteney daaraan toe: “Hij moest eigenlijk naar Zwitserland gaan om daar wat te schrijven, maar in de plaats daarvan moest hij naar Engeland. En plots zat hij vast in quarantaine. Ik heb hem al zo lang niet gezien", zuchtte de actrice, die eraan toevoegde dat ze heel erg veel FaceTimeden. “Maar nu mis ik zijn fysieke aanraking", gaf ze toe. “Alles aan hem."