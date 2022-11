Countryzanger Jake Flint sterft enkele uren na zijn huwelijk: “Het is niet de bedoeling dat mensen zoveel pijn voelen”

CelebritiesZaterdag moest een topdag worden voor singer-songwriter Jake Flint en zijn kersverse bruid Brenda. Helaas veranderde hun trouwdag in een regelrechte hel toen Flint die nacht overleed. Hoe dat kon gebeuren, is voorlopig nog onbekend. De countryzanger werd 37 jaar oud. “We zouden nu onze trouwfoto’s moeten bekijken, maar in plaats daarvan moet ik kleding uitzoeken om mijn man in te begraven.”

Op een afgelegen boerderij in de buurt van Tulsa spraken Jake en Brenda zaterdagavond hun huwelijksgeloften uit. Amper enkele uren later sloeg het noodlot toe en stierf de muzikant in zijn slaap, dat meldt ‘The Oklahoman’. Dinsdag verspreidde Brenda een hartverscheurend bericht: “We zouden nu onze trouwfoto’s moeten bekijken, maar in plaats daarvan moet ik kleding uitzoeken om mijn man in te begraven. Het is niet de bedoeling dat mensen zoveel pijn voelen. Mijn hart is weg, ik wil hem zo graag terug. Ik kan niet veel meer aan. Ik heb hem hier nodig.”

Volledig scherm Jake Flint en zijn vrouw Brenda. © Facebook

Zijn plotse overlijden zorgde voor een schokgolf in de muziekgemeenschap van Oklahoma. Ook zijn voormalige woordvoerder Clif Doyal is enorm aangedaan door het nieuws. “Hij was niet alleen een klant, hij was ook een goede vriend en een supervriendelijke man. Zoals je ziet aan de vele berichten op sociale media was hij bij iedereen geliefd. Hij was heel vriendelijk en had een fantastisch gevoel voor humor. Hij bracht iedereen aan het lachen en liet iedereen welkom voelen.” Het was Brenda Cline, zijn manager, die Flints overlijden meedeelde op sociale media. “Met een gebroken hart en diep verdriet moet ik aankondigen dat Jake Flint op tragische wijze is overleden. Ik probeerde meerdere keren om een post te schrijven, maar je kan geen commentaar geven op iets wat je niet kan verwerken.”

Muzikant Mike Hosty speelde zaterdag op de bruiloft en herinnert zich de positieve sfeer. “Het regende, maar Jake huurde een grote circustent. Ze legden een hoop tapijten over de modder, en maakten van palletten een podium. Het was een superleuk feest. Dat zoiets achteraf gebeurde, is een helse tragedie.”

