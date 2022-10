Countrylegende Loretta Lynn op 90-jarige leeftijd overleden

CelebritiesDe Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is dinsdag bij haar thuis in Hurricane Mills, Tennesee op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bevestigd aan ‘The Guardian’. Lynn, die onder andere bekend is van wereldhits als ‘You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)’ en ‘Coal Miner’s Daughter’ trouwde op vijftienjarige leeftijd als dochter van een mijnwerker en verwerkte die levenservaringen later in haar nummers.

Met haar 18 Grammy-nominaties, 3 Grammy-winsten, 21 nummer-één-singles en 11 nummer-één-albums, is Loretta Lynn een echte legende. Met hits zoals onder andere ‘You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)’, ‘Don’t Come Home a Drinkin’, ‘One’s on the Way’ and ‘Fist City’ werd ze in de jaren 60 en 70 wereldberoemd.

Maar het was toch vooral het nummer ‘Coal Miner’s Daughter’ dat Lynn eeuwige roem bezorgde. De gelijknamige film, die biografisch was voor het leven van de zangeres, kon rekenen op een totaal van zeven Oscarnominaties. Sissy Spacek, die Loretta speelde, won de prijs voor beste actrice.

Loretta trouwde in 1948 met Oliver Lynn, toen ze vijftien jaar oud was. Ondanks zijn ontrouw en alcoholisme, bleef het koppel bijna 50 jaar bij elkaar. Voor Loretta was hij haar “zekerheid en vangnet”, gaf ze ooit aan in een interview. Samen kregen ze zes kinderen, van wie er op dit moment nog maar vier in leven zijn: Clara, Ernest en tweeling Peggy en Patsy.

Het was ook haar wijlen echtgenoot die aan de startblokken stond van Loretta’s carrière. Nadat Oliver haar een gitaar cadeau gaf, trok het echtpaar eigenhandig naar het radiostation om Lynns debuutsingle ‘Honky-tonk Girl’ voor te stellen. Dat initiatief leverde haar na groot succes van het nummer een platencontract op.

Volledig scherm © Photo News

Koningin van de countrymuziek

Als gevolg van haar succesvolle carrière, mocht Lynn van voormalig president Barack Obama in 2013 de ‘presidential medal of freedom’ in ontvangst nemen. Dat is de hoogst bereikbare burgerlijke eer in de Verenigde Staten. “Lynn is de koningin van de countrymuziek”, vertelde Obama destijds. “Ze gaf een stem aan een generatie en zong over onderwerpen waar niemand over wilde praten of nadenken”, vervolgde hij. Maar na zes decennia vol met succes, kwam er in 2018 uiteindelijk een noodlottig einde aan Lynns carrière. Dat kwam doordat ze in 2017 een beroerte leed en een jaar later haar heup brak.

