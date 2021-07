‘Cosby Show’-actrice heeft excuses aangeboden voor blije reactie na vrijlating Bill Cosby

Celebrities Eerste seksscène van Kaley Cuoco was behoorlijk raar: “Ik deed alsof mijn tegenspe­ler een openbaar toilet was”

27 juni Hoe begin je in godsnaam aan je eerste seksscène? Het is een vraag waar ook Kaley Cuoco (35) van ‘The Big Bang Theory’ niet meteen een antwoord op wist. Toen ze voor de film ‘The Flight Attendant’ een intieme scène moest opnemen samen met haar tegenspeler Michiel Huisman had ze geen idee waar ze moest beginnen. “Ik had echt geen flauw benul”, klinkt het in The Daily Mail.