Controversiële influencer en rapper Lil Tay op 14-jarige leeftijd overleden

Taylor Swift krijgt staande ovatie van maar liefst acht (!) minuten lang tijdens optreden in Los Angeles

Tijdens haar vijfde optreden op rij in Los Angeles heeft het publiek zangeres Taylor Swift (33) nog maar eens van haar sokken geblazen. De razendpopulaire popster kreeg na haar lied ‘Champagne Problems’ een minutenlange staande ovatie. Het publiek klapte, riep en floot uiteindelijk acht minuten lang. De zangeres kon haar ogen en oren niet niet geloven en was duidelijk even de kluts kwijt. “Dat was waanzin, dat was gekte!”, stamelde ze.