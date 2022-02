Congresleden willen Britney Spears spreken over curatorschap

CelebritiesLeden van het congres willen met Britney Spears (40) in gesprek over de voogdij waar ze dertien jaar lang onder stond. De zangeres, die sinds vorig najaar haar vrijheid terug heeft, deelt woensdag op Instagram de uitnodiging die ze kreeg van congresleden Charlie Crist en Eric Swalwell.

“Ik heb deze brief maanden geleden gekregen. Een uitnodiging om mijn verhaal te delen. Ik voelde me gelijk gevleid, maar op dat moment was ik nog niet in dezelfde fase van mijn herstel als nu”, schrijft de 40-jarige Spears. “Ik ben zo dankbaar dat mijn verhaal werd erkend. Door die brief voelde ik me voor het eerst gehoord en alsof ik ertoe deed.”

Dat gevoel was de zangeres, die onder het toezicht van haar vader geen eigen beslissingen mocht nemen, jarenlang vreemd. “In een wereld waarin je familie tegen je is, is het moeilijk om mensen te vinden die empathisch zijn. Nogmaals, ik wil geen slachtoffer spelen, maar ik ben de eerste om toe te geven dat alles me behoorlijk in de war heeft gebracht.”

Spears wil haar verhaal graag delen, maar vooral om anderen te helpen “dapper” te zijn. “Ik wou dat ik dat was geweest. Ik was zo bang en er is niets ergers dan dat je eigen familie doet wat ze bij mij heeft gedaan. Ik heb het geluk dat ik een klein groepje lieve vrienden heb op wie ik kan rekenen.”

De zangeres is dankbaar dat ze door de congresleden is uitgenodigd. Of Spears ook op de uitnodiging is in gegaan, is niet bekend.

