“Concurrentes pikten mijn slipjes om ze aan vieze venten te verkopen”: het bijzondere levensverhaal van Claudia Schiffer

CELEBRITIES Ed Sheeran getuigt zelf op eerste dag van plagiaat­zaak ‘Thinking Out Loud’

Ed Sheeran (32) verscheen afgelopen dinsdag persoonlijk voor de rechter in New York. Daar werd de Britse singer-songwriter ondervraagd in de plagiaatzaak die tegen hem loopt. De artiest is aangeklaagd omdat zijn liedje ‘Thinking Out Loud’ (2014) behoorlijk op de hit ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye zou lijken. De zaak zal wellicht een week duren.