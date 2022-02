Comedylegende Jerry Lewis beschuldigd van seksueel misbruik

CelebritiesJerry Lewis, de Amerikaanse komiek die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed, is beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie door twee actrices met wie hij samenwerkte. Karen Sharpe (87) en Hope Holiday (91) doen die onthullingen in ‘The Dark Side of a Hollywood Icon’, een nieuwe documentaire door Vanity Fair over de schandalen en verhalen in Hollywood.

Sharpe en Holiday, die allebei hebben samengewerkt met Lewis, doen enkele onthullingen in ‘The Dark Side of a Hollywood Icon’. Sharpe vertelde over haar ervaringen met Lewis toen ze samen met hem in 1964 in ‘The Disorderly Orderly’ speelde. Ze beweerde dat terwijl ze in de kleedkamer was om haar kostuums te passen, Lewis aan iedereen vroeg om de kleedkamer te verlaten, behalve aan haar. Vervolgens zou hij op haar zijn afgekomen en haar hebben vastgegrepen.

De actrice zei dat ze eerst niet kon verwerken wat er met haar gebeurde: “Hij begon me te strelen. Hij ritste zijn broek open. Eerlijk gezegd, was ik met stomheid geslagen”, zei Sharpe. “Ik stak mijn hand op en zei: ‘Wacht eens even. Ik weet niet of dit een vereiste is voor jullie hoofdrolspeelsters, maar dit is iets wat ik niet doe.’ Ik kon zien dat hij woedend was”, herinnerde Sharpe zich.

Omdat Sharpe onder contract stond bij de studio, werd ze gedwongen de film af te maken. Ze beweerde ook dat de crew enkele dagen later niet meer met haar sprak, met uitzondering van de regisseur en assistent-regisseur. De actrice beweerde ook dat Lewis weigerde met haar te repeteren of haar aanwezigheid te erkennen, tenzij ze samen in een scène zaten.

Ook Holiday had een gelijkaardige aanvaring met Lewis in 1961 op de set van ‘The Ladies Man’. Ze onthulde in de documentaire dat Lewis haar op de eerste dag vroeg om naar zijn kleedkamer te komen. Vervolgens zou hij de deur op slot hebben gedaan. “Hij begon tegen me te praten: ‘Weet je, je zou heel aantrekkelijk kunnen zijn, maar je draagt altijd een broek. Ik heb je nog nooit in een rok gezien. Je hebt mooie benen en je hebt goede borsten’”, herinnerde Holiday zich. “Daarna trok hij zijn broek af en begon hij zich af te trekken. Ik was bang. Ik zat daar maar en wilde zo graag weggaan.”

Zwijgen was in die tijd makkelijker dan terugvechten. In 1959, een periode waarin filmtickets 70 cent kostten, brachten de films met Lewis meer dan 100 miljoen dollar op. Hij was in die tijd onaantastbaar volgens Vanity Fair.

