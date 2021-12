COLUMN. De Queen van Barbados heet Rihanna. Niets ontbreekt haar, behalve een lapje stof ter hoogte van haar poep

Celebrities Little Mix in therapie na vertrek Jesy Nelson: “Het was moeilijk voor ons allemaal”

Little Mix-zangeres Jade Thirlwall (28) heeft in een interview openhartig verteld over de tol die het vertrek van Jesy Nelson (30) heeft geëist van de groep. Ze onthulde dat ze allemaal in therapie gegaan zijn om de enorme verandering in hun leven te verwerken: “Het was een heel moeilijke ervaring voor ons allemaal.”

22 november