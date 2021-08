COLUMN. André Hazes laat tattoo voor Monique weglaseren, maar: “Straks laat ik er eentje zetten voor Sarah”

Celebrities Johnny Depp verbolgen om boycot door Hollywood: “Ik zal de waarheid aan het licht brengen”

28 augustus Johnny Depp (58) is nog lang niet van plan om de strijdbijl te begraven in de ondertussen behoorlijk uit de hand gelopen vechtscheiding met ex-vrouw Amber Heard (35). Al dreigt die vastberadenheid z’n carrière helemaal naar de verdoemenis te helpen. De acteur is er namelijk van overtuigd dat Hollywood hem doelbewust boycot. “Ik zit in een onprettige en vervelende situatie…”