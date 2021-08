Collega’s eren vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman

“Ik wist niet dat ik zijn lach net zoveel zou kunnen missen als zijn stilte. Maar dat doe ik wel. Een jaar na zijn dood blijft de herinnering aan hem levend”, schrijft Nyong’o bij een foto waarop ze samen lachend te zien zijn. De actrice was samen met Boseman te zien in ‘Black Panther’. Viola Davis postte een foto van haar en Chadwick tijdens de opnames van ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, zijn laatste film. “Deze dag een jaar geleden verliet je de aarde en ons”, schrijft Davis. “Je wordt gemist!!!”

Mark Ruffalo laat weten dat hij op deze speciale dag aan de acteur denkt. “Ik kan niet geloven hoe snel de tijd is gegaan”, laat de Marvel-acteur weten. Josh Gad deelt op zijn beurt een screenshot van het laatste bericht dat hij kreeg van Boseman. “Ik ga vaak terug naar dit, mijn laatste tekst van hem. Dan glimlach ik, wetende dat hij altijd de schoonheid zocht, zelfs als toegeven aan de harde realiteit van het leven zoveel makkelijker had geweest.”

Eerder deze week bracht Simone Ledward Boseman al een eerbetoon aan haar overleden man. Tijdens het televisie-event ‘Stand Up to Cancer’ zong ze het nummer’ I’ll Be Seeing You’ voor hem. Met het programma werd geld ingezameld voor onderzoek naar kanker.