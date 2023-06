Collega van Jamie Foxx maakt zich zorgen: “Hij neemt zijn telefoon al twee maanden niet op”

Uit het ziekenhuis

De Amerikaanse acteur werd midden april afgevoerd naar het ziekenhuis na “een medische complicatie”. Dat liet zijn dochter destijds weten op sociale media. Meer details over Foxx’ gezondheidsstatus zijn er nog altijd niet. Midden mei raakte er wel bekend dat de acteur overgebracht is naar een revalidatiekliniek in Chicago. Volgens Amerikaanse media is de kliniek gespecialiseerd in zorg na hersenbloedingen, verwondingen aan de ruggengraat en herstel na behandelingen voor kanker. Uit andere geruchten blijkt dan weer dat Foxx ernstig ziek geworden is na een vaccinatie.