Colin Farrell aangevallen door ezel: “Ik had zoveel pijn dat ik twee weken niet naar de fitness kon”

De acteur moest gedurende de opnames enkele scènes inblikken met een ezel genaamd Jenny. Op beeld komt het dier alvast vertederend over, maar het beestje kan dus ook behoorlijk verrassend uit de hoek komen. Tijdens de uitreiking van de BAFTA’s vertelde Colin Farrell dat het dier hem een stevige stamp verkocht heeft. “Het is niet zo tof om door een ezel geschopt te worden. Ik had zoveel pijn dat ik twee weken niet naar de fitness kon.”

Gelukkig kon de Ierse acteur duidelijk wel lachen om het voorval. “Ik had een echte connectie met de dieren”, klonk het al lachend. Al mogen we dat dus redelijk letterlijk nemen. “Eentje kwam met zijn hoefijzer in contact met mijn knie. De tanden van de andere ezel kwamen dan weer in aanraking met mijn duim.” De Hollywoodster had daarnaast ook nog enkele nare ervaringen met een aantal andere dieren op de set. “Ik ben gebeten door een hond en een paard heeft geprobeerd om mij de Atlantische Oceaan in te trekken.”