Cole Sprouse onthult hoe hij op 14-jarige leeftijd ontmaagd werd: “Ik zei iets wat mijn broer me nooit vergaf”

“Dit is zo’n geweldig verhaal. Ik heb het gevoel dat het zoveel over mij zegt”, begon Cole zijn ontmaagdingsverhaal. “Ik was veertien toen ik mijn maagdelijkheid verloor, dus ik was echt nog een snotaap. Het gebeurde tijdens een familiereis in Florida, ik ontmoette er een meisje dat wat ouder was. Dat was op zich al twijfelachtig. De eerste avond zoenden we wat, de tweede avond klopte ik opnieuw op haar deur.” Vervolgens liepen de twee naar het strand voor een nachtelijke strandwandeling. Met een hart dat volgens Cole bijna uit zijn keel bonsde.

“Ik verzamelde genoeg moed om het haar te vragen. ‘Ben je in de stemming om seks te hebben’, vroeg ik. ‘Wat?’, antwoordde ze verbaasd.” Nadat het meisje gretig instemde op het verzoek, wilde hij het heuglijke nieuws eerst verkondigen aan zijn broer en een vriend. Die stuurde hij daarom een sms’je om hen te waarschuwen dat hij de hotelkamer die nacht zou claimen. “We logeerden allemaal in dezelfde hotelkamer omdat we veertien waren. Ik had zoiets van: ‘Kerel, je moet de kamer uit, man. Er komt een meisje langs. We liepen door de gang van het hotel, ik sloeg mijn arm om het meisje. Toen kwamen we mijn broer en mijn vriend tegen. Terwijl we elkaar passeerden, keek mijn broer me aan en zei: ‘Wat moeten we in vredesnaam doen?’ Ik keek hem aan en zei iets wat hij me nooit vergaf. ‘Ik weet het niet, ga schaken of zoiets.’”