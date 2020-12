Cody Simpsons mysterieuze nieuwe vlam blijkt bloedmooi Vlaams model te zijn

Vier maanden geleden liep de relatie van de Australische zanger Cody Simpson met Miley Cyrus nog op de klippen. Na een jaar daten besloten ze om als vrienden uiteen te gaan. “Op dit moment kunnen twee halve personen geen volledig koppel vormen en daarom nemen we tijd om aan onszelf te werken”, schreef Miley destijds op Instagram. “Net zoals iedereen op onze leeftijd proberen we uit te zoeken wie we willen worden en wat we willen doen.” Daar voegde ze aan toe dat ze wel nog van plan was om te blijven ‘rondhangen’ met Cody, aangezien ze al tien jaar lang goede vrienden zijn. “Schrik dus niet als we plots volgende week een pizza gaan eten”, klonk het nog.

Lang bleef de Australische Cody echter niet bij de pakken zitten. Vorige maand werd hij in het zonnige Malibu aan de zijde van een mysterieuze blondine gespot. En dat de twee meer dan enkel goede vrienden zijn, werd snel duidelijk toen ze hem een stiekem kusje op de wang gaf. Begin november werd het paar nog een keer gezien toen ze samen een motortrip maakten en matching outfits droegen. Amerikaanse media konden nu de geheime identiteit van de gloednieuwe vlam van Cody achterhalen. En ver hoeven we zijn nieuwe vriendin niet te zoeken, want model Marloes Stevens zou uit onze contreien afkomstig zijn.

Wie is de Vlaamse Marloes?

Niet alleen op vlak van de liefde lijkt het de 28-jarige Marloes Stevens voor de wind te gaan. Ook haar modellencarrière zit in de lift. De Gentse schone is zopas verhuisd van Antwerpen naar L.A., waar ze eind oktober nog een nieuw contract tekende met plaatselijk modellenbureau NTA Model Management. Daarnaast representeert Marloes ook een ander groot modellenbureau, Elite Model Management NYC, het prestigieuze huis waar onder meer Naomi Campbell, Cindy Crawford en Gisele Bündchen hun naam maakten. In het verleden schitterde ze in campagnes van onder meer Ralph Lauren en W Beauty en poseerde ze meermaals voor bruidsontwerpers.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is moeilijk in te schatten hoe Marloes en Cody elkaar ontmoet hebben. Op 19 september postte de Australiër nog een kunstzinnige foto van zichzelf op een motorfiets op Instagram. Opmerkzame fans waren er als de kippen bij om erop te wijzen dat de zanger niet alleen op het zadel zat. Of de geheimzinnige passagier ook Marloes was, en de twee dus al een paar maanden aan het daten zijn, is niet geweten. De tortelduifjes volgen elkaar wel op Instagram.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Gigi

Cody Simpson heeft in het verleden al heel wat beroemde liefjes aan de haak geslagen. Naast Miley Cyrus, wist hij eerder al romantische afspraken te versieren met onder andere Kylie Jenner (23) en Bella Thorne (23). Daarna beleefde de zanger nog een tweejarige romance met wereldberoemd topmodel Gigi Hadid. Die relatie eindigde in 2014, maar kende een jaar later een korte opflakkering. “Ik heb altijd genoten van samen te zijn met onafhankelijke vrouwen die sterke individuen zijn”, vertelde Cody begin dit jaar nog aan Cosmopolitan. “Mijn hart is nooit echt gebroken geweest, maar ik ben wel al vaak teleurgesteld geweest in relaties.” Hopelijk weet Marloes daar verandering in te brengen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: