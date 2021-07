Co-curator van Britney Spears haalt uit naar haar vader Jamie: “Hij enige wat hij wil, is zijn eigen naam zuiveren”

Celebrities Australi­sche politie onderzocht bootinci­dent met Natalie Portman en Sasha Baron Cohen

10 juli De politie van Sydney startte eerder deze week een onderzoek naar Hollywood-acteurs Natalie Portman (40), haar echtgenoot Benjamin Millepied (44) en Sasha Baron Cohen (49). Het trio was namelijk in volle lockdown gaan zeilen en dat werd hen niet in dank afgenomen. Maar het onderzoek is afgelopen en de drie hebben niets mis gedaan, klinkt het.